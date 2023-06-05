Keskin Barajı'ndaki su miktarı 1 ayda yüzde 8 arttı

Eskişehir'de bulunan Keskin Barajı Gölet'inde bulunan su miktarında 1 ayda yüzde 8 artış gözlenirken, su kaynağının yanında bulunan karayolu sular altında kaldı.

Ülke genelini etkisi altına alan sağanak yağışlar kimi zaman insan hayatını güçleştirse de kurak geçen kış ayları sonrasında su kaynaklarının doluluk oranlarına olumlu yansıdı. Çiftçilerin sıkça kullandığı Tepebaşı ilçesinde yer alan Keskin Barajı Göleti'nde geçtiğimiz ay yüzde 17 olan su seviyesi sadece bir aylık süre zarfında altığı yağmurlar neticesinde yüzde 8'lik artışa neden oldu. Hale hazırda yüzde 25'lik su barındıran göletin yanından geçen karayolu geçtiğimiz ay araçlarca kullanılırken, bu ay sular altıda kaldı. Doluluk oranı yılı kurtaracak noktaya gelse de seviye istenilenin halen daha altında. Bir ay önce dron ile çekilen ve yağışlardan sonra çekilen dron görüntüleri karşılaştırıldığında aradaki fark net bir biçimde göze çarpıyor.

“Bir ay zarfında yüzde 10'luk bir artış var”

Doluluk oranıyla ilgili konuşan Keskin ve Yukarısöğütönü Mahalleleri Sulama Kooperatifi Başkanı Azmi Caz, “O günden bugüne gerçekten o gün de sevindiren olaylar. İlkbaharın getirmiş olduğu yağışlar mutlu ediyordu bizi bugüne geldiğimizde daha da mutluyuz. Sizin de gördüğünüz gibi barajımız o zaman çok boştu doluluk yüzde 17'ler civarındaydı. Şu anda yüzde 25'leri yakalamış durumdayız. Bugüne kadar da kullanmamız gereken açmamız gereken suyu açmadık. Çünkü yağışlar yeterince kâfi idi bugün için açsak bile sezonu kapatacağımızı umudundayız. Sevindirici ama bundan sonraki yağışların da beraberinde hastalıkları sürükleyeceği belli bir şey. Mutluyuz bugünü kurtardığımız için ama gelecek için daha fazla bir şey söylemek doğru değil. Yaklaşık bir ay geçti. Bir ay zarfında yüzde 10'luk bir artış var. Bu durumu iki açıdan değerlendirmek lazım, hem barajın doluluk oranını artırdı, yüzde 10 civarında. Hem biz var olan suyu kullanmadığımız için oradan da bir artış oldu. Bu yüzde 10'luk artışla yüzde 20'lik bir artış gibi bakmak daha doğru. Genel olarak barajlarda doluluk oranları çok düşük. Aynen bizde olduğu gibi hatta bizden daha kötü durumda doluluk oranına sahip barajlar var. Ama dediğim gibi işte yağışları güzel almamızın sonucunda barajlardaki suyu kullanmadık. En azından muhafaza ettik. Bugünden sonra da yeteceğini düşünüyoruz. Verimli, bereketli bir yıl olmasını bütün çiftçilerimize diliyoruz” dedi.