Keskin Deneyimli Kafe'de el emekleri sergilendi

Tepebaşı Belediyesi, Keskin Deneyimli Kafe'de açılan yıls onu sergisinde kursiyerler el emeklerini sergiledi.

Keskin Deneyimli Kafe'de örgü, iğne oyası ve mefruşat kurslarında eğitim alan yaklaşık 60 kursiyer, 7 aylık çalışmalarını, açtıkları yılsonu sergisi ile taçlandırdı. Serginin açılışında, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra, Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri emektar eğitmeni Zişan Kızılcıklı da eşlik etti. Sergiyi gezen Başkan Ataç, eğitmenlerden ve kursiyerlerden ürünler hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Başkan Ataç, “Bu güzel sergide emeği olan kadınlarımızı tebrik ediyorum. Özellikle kadınlarımızın bu kadar becerikli, üretken olması çok önemli. Kadın mutlu olursa, ailesi de mutlu olur. Zaten Tepebaşı'nda işler bu güzellikte yürüyor. Belde Evlerimiz ve Deneyimli Kafelerimiz dolup taşıyor. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan sergi, Başkan Ataç ile birlikte eğitmen ve kursiyerlerin çektirdiği hatıra fotoğrafı ile son buldu.