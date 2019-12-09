KGF Genel Başkanı İsmet Gergerli öğrencilerle buluştu

Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa katılan Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, dünyanın en büyük kredi garanti fonu Türkiye Garanti Fonu A.Ş. olduğunu belirterek, "Türkiye'deki işletmelerin yarısından çoğu kredi garanti fonu kapsamında kredi kullanıyor. Bugün itibariyle 785 bin işletmeye ulaştık" dedi.

İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Burada bir konuşma yapan KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, Türkiye Garanti Fonu A.Ş.'nin dünyanın en büyük kredi fonu olduğunu söyledi. Gergerli, "Bugün dünyanın en büyük kredi garanti fonu Türkiye Garanti Fonu A.Ş.'dir. Çünkü 24 saat içinde sonuç veriyoruz. Çok gelişmiş bir reyting sistemimiz var. 2015'ten sonra modeli değiştirdik. Bugün günde ortalama 5 bin işlemi sonuçlandırıyor. Günde 16-17 bin işlemi yaptığımız günler oldu. 183 çalışanımızla ve 35 şubemiz ile bu sonuçları elde ettik. Eğer çalışabilir modeller kurabilir, o ihtiyaca uygun çözümler bulursanız, onun sonuçlarını alırsınız. Bugün Türkiye ekonomisi yaklaşık 1 buçuk milyon işletme var. Bu işletmelerin yarısından çoğu kredi garanti fonu kapsamında kredi kullanıyor. Bugün itibariyle 785 bin işletmeye ulaştık" dedi.

"Avrupa Yatırım Fonu'ndan 2020 de bize ek fon vermeyi teklif ettiler"

Avrupa Yatırım Fonu'nun 2020'de ek fon vermeyi teklif ettikleri aktaran Gergerli, "2019 Mayıs ayında biz Avrupa Yatırım Fonu'ndan 128 milyon hibe aldık. 3 milyar liralık kredi paketi oluşturduk ve kobilere açtık. Böyle bir dönemde Avrupa Yatırım Fonu Avrupa Komisyonunun onayıyla bize hibe verdi ve biz bunu Türkiye'deki kobilerin kullanımına sunduk. 2 milyarlık kısmını da bugün itibariyle bitirdik. Onlarda çok şaşırdı. Avrupa Yatırım Fonu'nda, bütün örnekler içinde en başarılı örnek olarak bizim örneği kabul ettiler ve 2020 de bize ek fon vermeyi teklif ettiler" diye konuştu.

"Kobilere özel bir paket oluşturuyoruz"

Kobilere özel bir paket oluşturduklarını aktaran Genel Müdür Gergerli, "Almanya ile ilişkilerimiz gergindi. Tam o sırada biz Frankfurt'a gidip Alman Kalkınma Bankası'nı ziyaret ettik. Bir proje sunduk onlara onlarda projemizi 2 yıl inceleyip size kaynak verebiliriz dediler. Şimdi Suriyeli mültecilerin etkilediği illerle ilgili, güneydeki illerimiz etkilendi biliyorsunuz, kobilere özel bir paket oluşturuyoruz. İslam Kalkınma Bankası ile bir proje üzerine mutabakatımız oldu. İnşallah 2020'de bu projeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.