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Kıbrıs gazisi İnönü'de son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir’in İnönü ilçesindeki boş araziye cenazesi bulunan ve yapılan inceleme sonucu Kıbrıs gazisi olduğu ortaya çıkan İsmail Düş, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir'in İnönü ilçesindeki boş araziye cenazesi bulunan ve yapılan inceleme sonucu Kıbrıs gazisi olduğu ortaya çıkan İsmail Düş, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.


1974 Kıbrıs Barış Harekâtında görev alan 82 yaşındaki İsmail Düş için Eskişehir'in İnönü İlçesinde Cuma namazına müteakip Sultan Alaaddin Camii'nde askeri tören düzenlendi. Cenaze namazının kılınacağı camiye vatandaşların omuzunda gelen Düş, burada kılınan cenaze namazının ardından askeri tören ile Yenice Mahalle mezarlığına defnedildi.


İnönü Orta mahallede yaşayan Kıbrıs gazisi olan İsmail Düş için düzenlenen askeri törene, İnönü İlçe Kaymakamı Burak Cimşir, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Hava Savunma Komutan Vekili Hv. Tuğgeneral Yusuf Erge, Eskişehir İl Merkez Komutanı Hava Kd. Albay Metin Yücesan, ilçe Jandarma Komutanı Yakup İlhan, İlçe Emniyet Amiri Hayati Gündüz, gazinin çocukları Bülent ve Hüseyin Düş, kızı Selma Tok, daire amirleri, kamu kurum kuruluş müdürleri, Düş'ün akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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