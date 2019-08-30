Kıbrıs gazisi Veli Kıvrak Barış Harekatı anılarını anlattı

Günyüzü'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenin ardından gazi Veli Kıvrak İlçe Kaymakamı Koray Çelik ve İlçe Belediye Başkanı Menderes Durgut ile birlikte Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Ziyaret sırasında anılarını anlatan Kıbrıs gazisi Veli Kıvrak, "Allah Türk milletine ve devletine zeval vermesin. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında askerdim. Tank şoförü olarak görev yapıyordum. Rumların vatandaşlarımıza ettiği zulmü gördüm. Çocuklara yapılan işkencelere şahit oldum. Yapılan harekat tam olarak savaşta sayılmaz aslında, Türk askeri geliyor diye tüm çeteciler kaçmıştı. Yine de şehitlerimiz oldu. Allah yüce Türk milletine bir daha savaş göstermesin" dedi.