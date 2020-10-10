Kıl payı kazadan kurtulma anı araç kamerasında

Eskişehir'de kırmızı ışık yanmasına rağmen tam gaz yoluna devam eden bir motosiklet sürücüsünün kazadan kıl payı kurtulma anı araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Çilem Caddesi ile Eskişehir-Kütahya yolu kesişiminde saat 22:30 sıralarında yaşandı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, kırmızı ışıkta bekleyen otomobil yeşil ışığın yanmasıyla Çilem Caddesinden Eskişehir-Kütahya yoluna hareket ediyor. Bu sırada geçiş hakkı kendisinde olmayan bir motosiklet ise otomobili umursamadan tam gaz yoluna devam ediyor. Otomobil sürücüsünün dikkati sayesinde saniyelerle kazanın önüne geçilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntü sürücülerin tepkisini çekti.