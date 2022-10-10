Kilidini kıramadıkları elektrikli bisikleti kucaklayıp çaldılar

Eskişehir'de şüpheli 2 şahıs çalmak istedikleri elektrikli bisikletin kilidini kıramayınca kucaklayıp götürdü.

Olay, geçtiğimiz gün sabah 04.40 sularında Zafer Mahallesi Bozkırlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzlerini kapüşonla gizleyerek sokakta gezen 2 şüpheli park halindeki elektrikli bisikleti gözüne kestirdi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, şüpheli şahıslar elektrikli bisikleti çalmak için önce kilidini kırmayı deniyor. Tekerlekte bağlı olan kilidi kıramayan hırsızlar, çözümü elektrikli bisikleti kucaklayıp götürmekte buluyor. Elektrikli bisikleti kucaklayan hırsızlar gece karanlığında gözden kayboluyor.

Sahibinin bıraktığı yerde elektrikli bisikletini bulamamasıyla birlikte güvenlik kameralarını izledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar devam ediyor.