Kilometrelerce uzaktan gelip sucuğa hücum ettiler

Eskişehir'de Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Dövme Sucuk Festivali'ne çevre illerden katılan vatandaşlar, ücretsiz dağıtılan 10 ton sucuk ekmekten alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdu.

Sivrihisar Belediyesi, ‘Dünyanın merkezinde buluşmak için enfes bir bahanemiz var' sloganıyla düzenlediği festival ile ilçenin ünlü dövme sucuğunu Türkiye'ye ve dünyaya tanıttı. Türkiye'nin her tarafından vatandaşların yoğun katılım gösterdiği festivalde ücretsiz dağıtılan sucuklar vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Pişmiş yaklaşık 10 ton sucuğu yemek için insanlar birbiri ile yarışırken, metrelerce kuyruk oluştu. Festivale en yoğun ilgi Eskişehir'den olurken, Konya, Afyonkarahisar ve birçok ilden de vatandaşlar Sivrihisar'a akın etti.

Eskişehir'den dövme sucuk festivali için Sivrihisar'a gelen Rıfkı Saygın "Çok güzel. Allah razı olsun. Herkesi kaynaştırıyor. Harika olmuş. Biraz sıralarda problem var ama hak yenmediği sürece iyi. Ben ilk seferinde de gelmiştim. O zaman bu kadar kalabalık yoktu. Bu daha güzel olmuş” ifadelerini kullandı.

"Sucuk bayramı için Afyonkarahisar'dan geldik"

Afyonkarahisar'dan festivale katılan 78 yaşındaki Kadir Bayrak ise, Sivrihisar'ı çok beğendiğini dile getirerek, “Buraya sucuk bayramı için geldik. Burayı çok sevdik. Bunları yapanlardan Allah razı olsun. Daha niceleri inşallah nasip olur bizlere. Yalnız kalkıp oynayamadım. Dizlerim ağrıdığı için oyun oynayamıyorum. Burada arkadaşlar oynadı, ben de sevindim” ifadelerini kullandı.

"İlk defa geliyorum"

Konya'dan 7 saatlik yolu kat edip Sivrihisar'a gelen öğretmen Hasan Özen, etkinliği düzenleyen herkese teşekkürlerini iletti. İlk defa sucuk festivali için geldiğini ifade eden Özen, “Sivrihisar ilçemizdeki Dövme Sucuk Festivali'ne katılmayı planlamıştık. Bugün buradayız. İlk defa geliyorum. Böyle kalabalık bir ortam görmekten çok mutlu olduk. Biz Sivrihisar'ı Nasrettin Hoca'nın doğduğu yer olarak biliyorduk ancak böyle bir Dövme Sucuk Festivali'nin de olduğunu öğrendik. Buradaki katılımcıları, kalabalığı bir arada görmekten çok mutlu olduk. Bu etkinliği düzenleyen Sivrihisar Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinlikler toplumumuzu bir araya getiriyor" şeklinde konuştu.