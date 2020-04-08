İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilometrelerce uzanan araç kuyruğu havadan görüntülendi

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yapılan denetim nedeniyle Eskişehir’in giriş ve çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yapılan denetim nedeniyle Eskişehir'in giriş ve çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Eskişehir-Ankara çevre yolu yönünde oluşan uzun kuyruk havadan görüntülendi.


Korona virüs tedbirleri çerçevesinde, yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de kentin giriş ve çıkışlarında denetimler devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından sadece nakliye, gıda ve şehirlerarası taşımacılık yapan tır ve kamyonlara geçiş izni verildi. Diğer yandan özel araçlarıyla şehirlerarası yolculuk yapmaya kalkan bazı sürücüler ise kente alınmayarak geri gönderildi.


"Kilometrelerce araç kuyruğu"


Polis, Jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri tarafından uygulama noktasında tek tek durdurarak ateşleri ölçülen ve asayiş uygulaması yapılan sürücüler, uzun kuyruklar oluşturdu. Araç yoğunluğu nedeniyle yaklaşık 3 kilometre uzunluğa erişen kuyruk, havadan görüntülendi.


Öte yandan araçlarda sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara ise rastlanmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.