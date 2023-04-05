Kimlik bilgileriyle çaldığı eşyaları satan şüpheli yakalandı

Eskişehir'de bir iş yerinden 12 bin TL değerindeki 25 adet metal plakanın çalınmasıyla ilgili şüphelenilen şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektif timleri ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'nca iş yerinden yaklaşık 12 bin TL değerinde olan 25 adet metal plakanın çalınmasıyla ilgili şüphelenilen hurdacı yakalandı. Odunpazarı İlçesi, Kanlıpınar mahallesi, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren iş yerinde 16 Mart tarihinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili yürütülen çalışmalarda, sahte plakalı kamyonet ile hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin bilgileri tespit edildi. Çaldığı malzemeleri kendi kimlik bilgileriyle satan şüpheli hurdacı, yapılan operasyonda gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahsa, “İş Yerinden Hırsızlık, Suç Eşyasını Satın Almak Veya Kabul Etmek” suçundan adli işlem uygulandı.