Kimliklendirme yapmayan tehlikeli ırk köpek sahiplerine para cezası verilecek

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, kedi ve köpek sahiplerine Resmi Gazete'de yayınlanan kanun maddesini hatırlatarak, “Tehlike arz eden köpek ırklarına sahip vatandaşlarımızın hayvanlarını kısırlaştırarak en geç 14 Ocak 2022 tarihinde bildirmeleri gerekiyor” dedi.

7 Temmuz tarih ve 31541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hayvanları Koruma Kanunu'na eklenen geçici 4'üncü maddeye göre, kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2022 tarihine kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorunda. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kedi, köpek ve gelincik gibi sahibi oldukları ev hayvanlarını İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine ve yetki verilmiş veteriner kliniklerine başvurarak kimliklendirme işlemlerini belirtilen tarihlerde yapmaları gerektiği belirtildi.

Konunun özellikle maddi yaptırım uygulanan tehlikeli ırk vurgusuna dikkat çeken Gümüş, “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre tehlike arz eden köpek ırkları pitbull terrier, japanese tosa, dogo argentino, fila brasilerio türlerini veya bunların melezlerine sahip vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, 4 aydan büyük köpeklerinin kısırlaştırma işlemini yaptırdıktan sonra en geç 14 Ocak 2022 tarihine kadar kısırlaştırma belgesiyle beraber, bağlı bulunduğu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirimde bulunması gerekmektedir. Bu tarihe kadar bildirimde bulunmayan tehlikeli köpek ırkına sahip vatandaşlara 5199 sayılı kanunun geçici 3. Maddesi gereği 11 bin TL idari para cezası verilip, bu hayvanlara el konulacağı unutulmamalıdır. Tehlikeli köpek ırklarına sahip vatandaşlarımızın, kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan köpeklerini pasaportları bulunmadan, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırmaması gerektiğini, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokmaması gerektiği, konuya vatandaşlarımızın hassasiyetle yaklaşması ve mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri alması kamuoyuna önemle duyurulur” dedi.