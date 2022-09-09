Kimse keyfini bozmadı

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Eskişehir’de tramvayla seyahat eden köpeğin koltuğa uzanmış sevimli halleri ilgi odağı oldu.

Eskişehir'de tramvayla seyahat eden köpeğin koltuğa uzanmış sevimli halleri ilgi odağı oldu.


Sabah saatlerinde sevimli köpek, Kumlubel - Şehir Hastanesi seferini yapan tramvaya bindi. Tramvaydaki boş bir koltuğa kıvırılan köpek, yolcuların ilgi odağı oldu. Bazı yolcular ayakta kalsa dahi, sevimli köpeğin rahatını bozmamaya dikkat edildi. Hangi duraktan tramvaya bindiği ve nereye kadar yolculuk yaptığı öğrenilemeyen köpeğin ilginç ve bir o kadar da sevimli halleri sosyal medyada paylaşıldı ve büyük beğeni aldı.

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