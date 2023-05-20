“Kına gecesi daha ekonomik ve sade bir şekilde yapılabilir”

Eskişehir'de kına gecesi düzenleyecek vatandaşlar için tuhafiyecilerde hareketlilik başlarken, satıcılar temel kına malzemelerinin alınarak daha ekonomik bir gece düzenlenmesini tavsiye etti.

Düğün organizasyonlarının yapılmaya başlanmasıyla birlikte kına ve nişan malzemeleri satışı yapan esnaflarda hareketlilik başladı. Vatandaşların önemli bir gelenek ve göreneklerden olan kına gecesi için malzeme temin etmek için adresi ise tuhafiyeciler oluyor. Tuhafiyecilerde kına gecesinin temel malzemelerinden olan kına, havlu, mum, maytap ve yüz örtüsü gibi parçalar satılmaya başlandı.

Eskişehir'de yaklaşık 80 yıldır işletilen tuhafiyeci dükkânında kına malzemesi satışı yapan Vahdettin Söğütlü, Ramazan Bayramının ardından düğün sezonunun başlamasıyla birlikte kına gecesi düzenleyecek vatandaşlar yönelik malzeme satışlarında hareketliliğin yaşandığını söyledi. Vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulunan Söğütlü, ihtiyaç listesi oluşturarak alışveriş yapmalarını istedi.

Kına gecesi malzeme fiyatlarında geçen seneye göre henüz bir yükselme olmadığını belirten esnaf Söğütlü, “Düğün sezonu açıldığı için kına törenlerinde kullanılacak malzemelere ilgi yoğun bir şekilde oluyor. Müşterilerimiz kına merasimleri için ihtiyaç listesi hazırlamalılar. İhtiyaç listesinde ne bulunuyorsa hesaplatıp en uygun fiyatla almalılar. Bu ekonomik şartlarda listelerde temel kına malzemeleri olmalı. Daha ekonomik malzemelerle kına gecelerini yapmalarını öneriyoruz. Mesela eskiden 100-200 tane havlu dağıtılan kına gecelerinde şimdi 50 tane havlu dağıtılıyor. Şimdiki gençler biraz da detaycı. Her şeyin olmasını istiyorlar. Kına gecesi için temel kına malzemelerinin yanında birçok şey alıyorlar. Basit bir kına gecesi için gerekli olanlar kına, havlu, mum, maytap, yüz örtüsü gibi temel malzemelerdir. Bunların toplam maliyeti ise maksimum 300-500 lira arasında tutuyor. Temel malzemelere ek olursa masraf daha da artıyor” diye konuştu.

Son iki yıldır kına gecesi malzeme satışlarında bir düşüş gözlemlediğine vurgu yapan Söğütlü, “Malzemelerin hammaddelerinde artış olunca satışlarda da azalış oluyor. Altının yükselmesi gibi durumlarda satışları etkiledi. Kına gecesi daha ekonomik ve sade bir şekilde yapılabilir. Ramazan Bayramının bitmesiyle satışlarımız hareketlendi. Vatandaşlar alışveriş yaparak ihtiyacı olan malzemeleri alıyorlar. Haziran ve Temmuz aylarında işlerimizin daha da artmasını tahmin ediyoruz. Düğün yapacak gurbetçi vatandaşlarımızdan beklentilerimiz var. Onların da alışveriş yapmasını da bekliyoruz” diye konuştu.