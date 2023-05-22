Kırgızistan Uluslararası Üniversitesinden Anadolu Üniversitesine ziyaret

Uluslararası iş birliği protokolü çerçevesinde Anadolu Üniversitesi'nin ortağı olan Kırgızistan Uluslararası Üniversitesinden Rektör Yardımcısı Baatırbek Akılbekov ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğünden Edil Esenov, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resül Usul ile Uluslararası İlişkiler Biriminden Öğr. Gör. Gamze Alper ve Öğr. Gör. Lili Feng'in de katıldığı toplantıda, var olan iş birliği protokolünün yenilenmesi, ikili ilişkilerin Erasmus+ KA171 ve öncelikli olarak işletme ve iktisat alanlarında çift diploma programlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi üzerinde anlaşmaya varıldı.

Ziyarette ayrıca, Açıköğretim Sistemi hizmetlerinin Kırgızistan'da yaygınlaştırılması ve Kırgız uyruklu öğrencilerin uluslararası öğrenci statüsünde Üniversitemizde öğretim görmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretin ardından Kırgızistanlı misafirler Merkez Müdürü Prof. Dr. Haşim Şahin ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Aysel Kaya eşliğinde Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'ni de gezdi.