İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırılan billboard camı tehlike oluşturdu

Eskişehir’de sorumsuz vatandaşlar tarafından kırıldığı düşünülen bilboard camı çevreden geçenler için tehlike oluşturdu.

Eskişehir'de sorumsuz vatandaşlar tarafından kırıldığı düşünülen bilboard camı çevreden geçenler için tehlike oluşturdu.


Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Başarılı Sokak üzerinde bulunan bir reklam billboardının camı sorumsuz vatandaşlar tarafından kırıldı. Yere saçılan cam parçaları kaldırımdan geçen vatandaşlar için tehlikeye yol açarken, çevre kirliliğine de sebep oldu. Yerdeki cam kırıkları sebebiyle kaldırımı kullanmamaya özen gösteren çevre sakinleri, tuzla buz olmuş cam parçalarının temizlenmesini isterken, hasar gören reklam panosunun da tamir edilmesini talep etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.