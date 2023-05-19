Kırım sürgününde vefat edenler 79. yılında Eskişehir'de anıldı

Eskişehir'de, 18 Mayıs 1944 Kırım Sürgünü'nde hayatlarını kaybeden Kırım Türkleri için anma töreni düzenlendi.

Kırım Tatarlarının, ana vatanları Kırım'dan Ruslar tarafından sürgün edilmelerinin 79'uncu yıl dönümünde, sürgünde hayatlarını kaybedenleri anmak için Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Derneği tarafından tören gerçekleştirildi. Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi'nde bulunan Zekeriya Canıgüroğlu Parkında düzenlenen anma törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Kırım Derneği Başkanı Ercan Bozkurt, dernek yöneticileri, Kırım Türkleri ve vatandaşlar katıldı. Tören; İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile başladı. Ardından Kırım Resmi Marşı okunarak sürgünde hayatlarını kaybeden Kırımlılar için dua edildi.

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Eskişehir Kırım Derneği Başkanı Ercan Bozkurt, Kırım Tatar Türklerinin ana vatanlarından koparılarak Özbekistan ve Urallara sürüldüğü günün tarihe kara bir leke olarak düştüğünü belirterek, Kırım Tatarlarının günlerce süren yorucu yolculuğu sonucunda sürgün bölgesinde pek çok problemle karşılaştıklarını vurguladı. Başkan Bozkurt, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı işgal etmesini hiçbir zaman tanımadıklarını ve tanımayacaklarını ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekçi politikalarla Kırım'a destek olmasını beklemekteyiz. Kırım Tatar Türkleri diasporası olarak bu politikalara önayak olmak adına, projeler üretmekte ve çalışmalar yapmaktayız. 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Türkleri Sürgününün 79'uncu yıl dönümünde de kaybolma tehlikesi altındaki dilimizi ve kültürümüzü muhafaza etmek için fikri, siyasi ve fiili mücadelemiz devam etmektedir” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, törende Kırım sürgününde hayatlarını kaybedenleri yad ederek, atalarımızın gösterdiği yolda yürüyeceklerini dile getirdi. Bakan Fatih Dönmez ise yaptığı konuşmada yapılan tüm zulümlere rağmen Kırım Türklerinin yanında olarak destek olmaya devam edeceklerini belirterek, kısa bir süre içerisinde Kırımın da eski statüsüne, hüviyetine ve hürriyetine kavuşmasını temenni etti.

Tören Kırım'dan gelen çocukların şiir okumasının ardından Kırım Sürgün Anıtı'na çelenk sunulmasıyla sona erdi.