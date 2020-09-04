Kırım'ın ilhakı 'Kardeş Şehir' protokolünü iptal ettirdi

Odunpazarı Belediye Meclisi, Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki Bahçaseray Belediyesi ile Odunpazarı Belediyesi arasında kurulan Kardeş Şehir işbirliğinin feshine oy birliği ile karar verdi.

Meclis görüşmeleri öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkanı Kazım Kurt, Rusya'nın 2014'te, orada sonucu baştan belli olan bir referandumla, yani Rus nüfus çoğunlukta ve o referandumla Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasını gerçekleştirdiğini belirtti. Bunu uluslararası hukukun hiçbir bölümünün kabul etmediğini anlatan Kurt, “Avrupa, Amerika, Türkiye bunun yanlış olduğunu, Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu, uluslararası sözleşmelerle bunun garanti altına alındığını, öyle bir referandum ile bu işin gerçekleştirilemeyeceğini defalarca söylediler. Ama ne yazık ki, fiili durum bir işgal noktasında. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti ile Kırım arasında uçak seferleri yok, bir saatlik yol. Uçak Moskova'ya gidiyor, Moskova'dan iç hatlarla Kırım'a gelme imkânınız var. Dolayısı ile bizimde Kırım'daki soydaşlarımızla doğrudan bağlantı kurma ortadan kalktı. Hem Eskişehir'deki Kırım dernekleri ve vakıfları, hem genelindeki dernek ve vakıflarımız bu konunun kabul edilemez olduğunu sürekli vurguluyor. Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı da Rusya'nın Kırım'ı ilhakının, uluslararası hukuk ihlali olduğunu ve Türkiye'nin buna izin vermeyeceğini, Türkiye'nin bunu tanımayacağını defalarca söyledi. Gerek Dışişleri Bakanımız, gerek Cumhurbaşkanımız Ukrayna ziyaretlerinde de, en son, yakın bir zamanda bunu vurguladı. Böyle bir ortamda Bahçesaray Belediyesi ile Odunpazarı Belediyesi'nin kardeş ilişkisinin devamı diye bir işlemin fiilen mümkün olmadığı ortaya çıkıyor. Zaten bizim imzaladığımız protokolde de Bahçesaray Ukrayna'ya bağlıyken imzalanmış bir protokol. Dolayısı ile o Bahçesaray artık yok. Murat Bey'in cümlesine katılıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, Kırım'daki soydaşlarına sahip çıkmak zorundadır. Eskişehir'deki ve Türkiye'deki bütün Kırım Tatarları da oradaki bağlantılarını ve ilişkilerini geliştirecek formülleri bulmalıdır. Gerek Kırım Tatar Milli Meclisi ile gerek oradaki vakıflarla ilişkileri geliştirecek ve Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olmasını sağlayacak çalışmaları yapmak gerekiyor. Umarım Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası alanda etkili ve güçlü bir noktada olduğu zaman, bunu kabul ettirecek bir pozisyonda olur. Şimdilik biz kendi çapımızda, böyle bir kardeşliğin devam ettirilemeyeceği noktasında meclisimizin bir karar almasını istiyoruz. Başkanlık yazısını oylarınıza sunuyorum" dedi,

Oy birliği ile kabul edilen kararda, Bahçesaray Belediyesi (Ukrayna, Kırım Özerk Cumhuriyeti) ve Eskişehir Odunpazarı Belediyesi arasında 8 Aralık 2007 tarihinde "İyi Niyet Protokolü" imzalandığı, Belediye Meclisinin 7 Ocak 2008 tarih ve 2/23 sayılı kararıyla Odunpazarı Belediyesi ile Bahçesaray Belediyesinin “Kardeş Belediye” olmasına oybirliği ile karar verildiği hatırlatıldı. 2014 yılı içinde yapılan ve uluslararası hukuka aykırı bir referandumla Kırım Özerk Cumhuriyeti Ukrayna'dan kopartılarak Rusya'ya bağlandığı belirtilen yazıda, ”Bu işlemi gelişmiş Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tanımamaktadır. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü Türkiye Cumhuriyeti için vazgeçilmez bir politika unsuru olup Rusya'nın Kırım'ı işgali Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmamaktadır. Hem Dışişleri Bakanlığımızın, hem Cumhurbaşkanımızın defalarca açıkladığı gibi Kırım Ukrayna'nın bir parçası olup, Kırım'da yaşayan soydaşlarımızın her türlü hakları Türkiye Cumhuriyeti tarafından korunmaktadır. Bu açıklamalar doğrultusunda Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ile Bahçesaray Belediyesi'nin Kardeşlik Protokolünün devam ettirilmesi doğru değildir. Dışişleri Bakanlığımızın yazısında belediyelerimiz arasındaki kardeş şehir ilişkisi faaliyetlerinin durdurulması ya da askıya alınmasının belediyelerce değerlendirilmesinin uygun olacağı belirtmektedir. Bu doğrultuda Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin Bahçesaray Belediyesi ile yaptığımız işbirliği protokolünün, Rusya'ya bağlanan Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin Bahçesaray Belediyesi ile devamında, Odunpazarı Belediyesi açısından hiçbir yarar kalmamıştır. Kardeş Şehir işbirliği protokolünün durdurulması, askıya alınması değil tamamen feshi gerekmektedir. Çünkü ülkelerin toprak bütünlüğü dünyadaki tüm ulusların teminatı altındadır. Bu gerekçe ile Bahçesaray Belediyesi ile Eskişehir Odunpazarı Belediyesi arasında meclisimizin 7 Ocak 2008 tarihli kararı ile kurulan Kardeş Şehir işbirliğinin feshine; Belediye Meclisimizce yapılan görüşme ve işaretle oylama sonucunda ‘Oybirliği' ile karar verildi.” denildi.