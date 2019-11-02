Kırka Anaokulu binası işbirliği ile yeni çehreye kavuştu

Kırka Anaokulu Müdiresi Büşra Özyavuz, hizmetli Hale Genç ve öğrenci velisi Mehmet Ali Özdemir işbirliğinde, okulun dış cephesine doğayı anlatan figürler resmedilerek boyandı.

Kırka Anaokulu Müdiresi Büşra Özyavuz; ''Öğrencilerin daha güzel bir eğitim alması için onların göz zevkine hitap edecek şekilde arkadaşlarımız ile birlikte güzelleştirmeye çalıştık. Eskisinden daha güzel gözükmesini hedefledik. Başarılı olduğumuzun inancında yardımlarını esirgemeyenlere ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum'' diye belirtti.