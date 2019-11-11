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Kırka'da 25 bin fidan toprakla buluştu

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka mahallesinde bulunan Eti Maden Kırka Bor İşletmesi’nde 11.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka mahallesinde bulunan Eti Maden Kırka Bor İşletmesi'nde 11.11 Geleceğe Nefes etkinliğinde 25 bin fidan toprakla buluştu.


Eti Maden işletmeleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Kırka Bor tesislerine 25 Bin fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinliğe; Eti Maden Tesis Mühendisler Daire Başkanı Mehmet Dereköy, Eti Maden Kırka İşletme Müdürü Ersan Ayten, İşletme Müdür Yardımcıları Hasan Ali Uzun ve Zülküf Çubukçu, Kırka Orman işletme şefi Sercan Er, Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş, Seyitgazi Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şen, Eti Maden Kırka Çalışanları, Kırka Atatürk İlkokulu İdareci, öğretmen ve öğrencileri katıldı.



Anne ve babası ile birlikte fidan dikti


Etkinlikte Eti Maden mühendislerinden Kimya Mühendisi İbrahim Işık ve Eşi Eti Maden çalışanı Zehra Işık'ın 3 yaşındaki çocukları İsmail Yekta Işık, anne ve babası ile katıldığı fidan dikmeleri etkinliğe ayrı bir renk katmış oldu. Kırka Anaokulu öğrencisi İsmail Yekta Işık; ''Fidan dikiyoruz geleceğimiz için'' diye belirtti. Baba İbrahim Işık; ''Ailecek bir fidanımız olsun istedik, gerçekten çok anlamlı bir etkinlik oldu'' diye belirtirken, anne Zehra Işık ise; ''Etkinliğe oğlumuzu da getirmeyi düşündük gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu inşallah fidanımız tutar gelecekte güzel bir anımız kalmış olur'' diye belirtti.

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