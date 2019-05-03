Kırka'da 'Eski Oyuncak ve Oyunlar' Sergisi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesinde öğrencilerin 'STEM' projesi kapsamında hazırladıkları çalışmalar sergilendi.

Sergi açılışına Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol, Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı, şube müdürleri, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Şube Sekreteri Hakan Şen, Kırka Muhtarı Faik Büyükkaraca, Akin Muhtarı İbrahim Yıldız, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı yapılan projeler hakkında, "Bir hikayeden yola çıkarak ihtiyaçlarımızın nasıl çözümleneceğine yönelik düşünce modeli ile çocuklarımızın birçok çalışma yaptığını gördük. Çocuklarımızın beyin fırtınası yapması sağlanıyor. Öğrencilerin bu model ile çok faydalı ve güzel işler yapacağını düşünüyorum. Aynı zamanda geçmişten günümüze yöresel oyun, eşya gibi geçmişten günümüze projemizle de ilçemize faydalı işler konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra öğrenci ve veliler birlikte hazırlandıkları yöresel oyunları katılanların beğenisine sundular. Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve beraberindekiler okul bahçesinde hazırlanan STEM ve eski oyuncak ve eşyalar sergisini gezdi.