Kırka'da hayvanlar susuz kalmayacak

Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi Kırka Mahallesinde üreticilerin hayvan sulamasında kullandıkları çeşmelerin kuruması üzerine başlatılan çalışmalarda olumlu sonuç alındı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklamada, hayvanları sulama amaçlı kullanılan çeşmelerin akmadığına ilişkin bildirim üzerine yapılan çalışmalar anlatıldı. Yapılan incelemede; Kırka Mahalle Muhtarı tarafından Seyitgazi Kaymakamlığına, Akpınarlar mevkiinde bulunan 3 adet çeşmenin akmadığı ve kuruduğu, bu yüzden küçükbaş ve büyükbaş hayvanların susuzluk çektiği ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşların mağdur olduğu ve ilgili çeşmelere su verilmesi talebi ile başvuruda bulunduğu belirlendi. Seyitgazi Kaymakamlığı tarafından konunun muhataplarından olan Eskisehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ve DSİ 3. Bölge Müdürlüğüne yazı ile bildirildiği anlatılan açıklamada şöyle denildi;

ESKİ olumsuz cevap verdi, DSİ'nin kazısında suya ulaşıldı

"ESKİ Genel Müdürlüğü Seyitgazi Kaymakamlığının yazısına, ilgili çeşmelere su verilmesi işleminin uygun olmadığına dair olumsuz cevap vermiştir. DSİ 3. Bölge Müdürlüğü teknik personeli tarafından arazide yapılan etüt ve incelemelerde kış yağışlarının yetersiz olduğundan yeraltı sularında taban seviyesinin düştüğünden su hattına su gitmediğinin tespit edildiğine dair teknik inceleme yapılmış ve açılacak keson kuyudan güneş enerjisi ile çalışan motopomp ile çeşmelerin bulunduğu su hattına su verileceğine dair teknik rapor hazırlanmıştır. İklim şartlarına göre en uygun zaman belirlenerek İl Müdürlüğümüz ve DSİ 3. Bölge Müdürlüğü teknik elemanlarınca etüt çalışmaları yapılmıştır. Su seviyesinin en uygun olduğu nokta belirlenmesiyle DSİ 3. Bölge Müdürlüğümüze ait iş makineleri ile kazı çalışmalarıyla 8-10 metre derinliğe inilerek su kaynağına erişim sağlanmıştır. Yapılan çalışmalarda her türlü yardım ve işbirliğini esirgemeyen DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan'a il müdürlüğümüz olarak teşekkür ederiz."