Kırka'da 'Kınalı Kuzular' askere gönderiliyor

Halil İbrahim'in asker eğlencesine çok sayıda vatandaş katılırken, kına merasiminde duygusal anlar yaşandı. Kurulan orkestra eşliğinde gönüllerince eğlenen gençler ''Vatan sana canım feda'' diye bağırdılar. 99/4 askere gidecek olan Halil İbrahim Koyun; ''Bu mutlu an bize de geldi. Askerlik her Türk gencinin yapması gereken bir borçtur. Rabbim hayırlısı ile gidip gelmeyi nasip etsin'' diye belirtti.