Kırka'da öğrencilerin karne sevinci

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde karne heyecanı yaşadı.

Kırka Atatürk İlkokulu'nda okuyan minik öğrenciler, karnelerini, Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol, Seyitgazi Belediye Başakanı Hasan Kalın ve Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı'nın elinden aldılar. Karne dağıtan Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol; ''Yoğun ve yorucu bir dönemin sonuna gelindi, tatilin öğrenci ve öğretmenler için bir dinlenme fırsatıdır. Başarılı olan da, başarısız olan da bizim çocuğumuz. Lütfen hepsini kucaklayalım ve ilgi gösterelim. Unutulmamalıdır ki çocuklar bizim geleceğimizdir. Onların eksiklerini ve gerçekten neye ihtiyaçları olduğunu belirlemeye çalışınız. Unutmayınız ki bu karne çocuğunuz kadar, sizler için de bir muhasebe yapma imkanı vermektedir. Öğrenci ve öğretmenlerimize yarı yıl tatilinde iyi tatiller diliyorum'' diye belirtti.

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ise; ''Sevgili öğrenciler, umutla ve heyecanla başladığınız bir eğitim ve öğretim yılının yarısını tamamladınız. Yarıyıl tatiline gelmenin mutluluğunu ve karne almanın heyecanını yaşarken, tatilde hem dinlenme hem de eksikliklerinizi giderme fırsatı bulacaksınız.Yarı yıl tatiliniz hayırlı olsun'' dedi.