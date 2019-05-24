Kırka'da "Okul Dışarıda Günü" etkinliği

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Anaokulu öğrencileri 'Okul Dışarıda Günü' etkinlikleri kapsamında okul bahçesinde hem ders yaptı hem de oynadı.

Dünya çapında bugüne kadar 110 ülkeden 6 milyon çocuğa ulaşan Okul Dışarıda Günü, çocuklara farklı bir deneyim sunuyor. Geçen yıl Ekim ve Mayıs aylarında düzenlenen etkinliğe dünya genelinde 4 milyona yakın çocuk katılırken hem eğlendi hem de öğrendiler. Bu kapsamda Kırka'da da minik öğrencilere yönelik geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenlendi. Kırka Anaokulu öğrencileri gün boyunca her bir köşede toprakla temas ederken aynı zamanda ders de yaptı. Farklı bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler eğitici ve öğretici faaliyetlerde bulundu.