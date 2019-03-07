Kırka'da Yeşilay Haftası bisiklet turu ile kutlandı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesinde, Yeşilay Haftası nedeniyle bisiklet turu düzenlendi.

Seyitgazi Kaymakamlığı, Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Yeşilay şubesinin ortaklaşa düzenlemiş olduğu ''Haydi Pedela'' etkinliğine, Kırka'da bulunan okullarındaki öğrenci ve veliler katıldı. Kırka Mehmet Akif Ersoy Ortaokuldan başlayan etkinlik, İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol öncülüğünde Kırka'nın içindeki tur ile başladı. Birçok öğretmen, öğrenci velilerin katılımıyla bisiklet ve yürüyüş ile devam etti.

Daha sonra okul bahçesindeki sunuma geçildi. Yapılan konuşmalarda, Eskişehir Yeşilay Şubesi Başkanı Dr. Sıtkı Karaca ;''Yeşilay sadece sigara ile değil, bağımlılığı her türüyle mücadele eden bir sivil toplum kuruluşudur'' diye belirtti. Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol da; ''Sağlıklı yaşamın ne kadar önemli olduğunu, sağlığımıza ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini duyduk. Her türlü bağımlılıkla mücadeleyi devletimiz ve hükümetimiz görev olarak azletti'' diye belirtti.

Daha sonra programa katılanlara çeşitli hediyeler ve yiyecekler ikram edildi.

Programa; Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol, Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı, Eskişehir Yeşilay şubesi Başkanı Dr. Sıtkı Karaca, okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.