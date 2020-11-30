Kırka'daki hızar atölyesinde yangın

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir hızar atölyesinde çıkan ve çevrede paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürüldü.

İlçenin Kırka mahallesinde Kamuran Ünal'a ait hızar atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine Büyükşehir ve Eti Maden işletmelerine ait itfaiye araçlarının müdahalesi ile kontrol altına alınan ve söndürülen yangında ölen ve yaralanan olmadı. Güvenlik görevlilerinin de çevre güvenliğini aldığı, maddi hasarla atlatılan yangından dolayı ekipler tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı. Yangın sonrası Seyitgazi Belediyesi ekipleri atölye çevresinde temizlik ve düzenleme çalışması yaptı.