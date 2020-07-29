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Kırka'ya eğitimde dev yatırım

Eskişehir Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesine Milli Eğitim Bakanlığı ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle yapımına başlanan çok programlı lise inşaatında sona yaklaşıldı.


Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı ve Ak Partili Belediye Başkanı Hasan Kalın'ın girişimleriyle başlatılan 15 derslikli, 500 öğrenci kapasiteli okul binası, atölyeler, spor salonu ve yurt binasından oluşan binanın kısa sürede tamamlanması bekleniyor. 15 milyon liralık bir yatırımla yapılan, yüzde 80'lik bölümü tamamlanan ve bölgede kurulu bulunan Eti Maden Kırka Bor tesislerinin elaman ihtiyacını karşılayacak. Eti Maden Çok Programlı Lise inşaatının önümüzdeki Kasım ayına kadar tamamlanarak Mili Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edileceği bilgisi verildi.


Eskişehir il Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit; "Seyitgazi Kırka mahallemizde yapımı devam eden inşaatımızın Kasım ayına kadar bitirmeye hedefliyoruz. İleriki eğitim öğretim yılı ile birlikte yatılı olarak açmayı planlıyoruz" diye belirtti.

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