Kırka'ya entegre sağlık merkezi yapılacak

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Seyitgazi AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Türk, Seyitgazi ilçesinin başta gelen sorunlarının çözümü noktasında sona gelindiğini ifade ederek, “Kırkamız'ın başlıca sorunlarından olan 7 gün 24 saat sağlık hizmeti alma konusunda entegre sağlık merkezinin yer teslimi müteahhit firmaya teslimi bugün itibarıyla gerçekleşti. Entegre sağlık merkezinde 24 saat doktorumuzun bulunacağı, 3 blok birleşik yapı halinde olan entegre tesiste Acil Servis doktor muayene bölümü ve müşahede odaları bulunacaktır. Önümüzdeki günlerde Seyitgazi Belediyesi'nden inşaat ruhsatının çıkması halinde temeli atılacak olan entegre sağlık merkezimiz Kırka Mahallemize hayırlı olsun" dedi.