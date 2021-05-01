Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oluyordu

Eskişehir'de kırmızı ışık yanmasına rağmen yoluna devam eden otomobil sürücüsünün, kazadan kıl payı kurtulma anı araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Dilruba ve Mustafa Paşa sokaklarının kesişim yolunda gerçekleşti. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde Mustafa Paşa sokak üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobil sürücüsü, yeşil ışığın yanmasıyla beraber hareket ediyor. Bu sırada Dilruba sokaktan gelen beyaz renkli otomobilin sürücüsü trafik ışıklarına aldırış etmeden yoluna devam ediyor. Yeşil ışıkta hareket eden araç sürücünün dikkati sayesinde saniyelerle kazanın önüne geçiliyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde beyaz renkli aracın sürücüsüne tepki gösteren vatandaşlar, olayın yaşandığı yol üzerinde birçok kez trafik kazası gerçekleştiğine dikkat çekiyor.