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Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi

Eskişehir’de 2 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazasında, üzerinde MOBESE kamerasının da bulunduğu aydınlatma direğinin devrilmesi sonucu yol uzun süre kapalı kaldı.

Eskişehir'de 2 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazasında, üzerinde MOBESE kamerasının da bulunduğu aydınlatma direğinin devrilmesi sonucu yol uzun süre kapalı kaldı.


Kaza, İsmet İnönü-1 bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, kırmızı ışıkta geçen Umut T. kendi idaresindeki 26 GK 310 plakalı otomobile, Adil B. yönetimindeki 07 AAS 708 plakalı minibüs yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kendi etrafında dönen otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazanın ardından direk yıkıldı.


Aydınlatma direğinin devrilmesi sonucu tek yönü trafiğe kapanan İsmet İnönü-1 bulvarı, araçların çekilmesinin ve aydınlatma direğinin oksijen kaynağıyla OEADAŞ ekipleri tarafından kesilerek kaldırılmasının ardından tekrar kullanıma açıldı.


Kazada yaralanan olmazken, araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

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