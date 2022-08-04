İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırmızı Şimşekler bu yıl ligin en büyük stadyumunda mücadele edecek

TFF 3.

Lig'de mücadele edecek olan Eskişehirspor, 34 bin 930 kişilik Atatürk Stadyumu ile hem ligin hem de grubunun en büyük stadyumuna sahip olma özelliğini koruyor.



Lig 1.Grup'ta mücadele edecek olan Eskişehirspor, 34 bin 930 kişilik kapasiteli Atatürk Stadyumu ile hem ligin hem de grubunun en büyük stadyumuna sahip olma özelliğini koruyor. Siyah Kırmızılılar, 10 ile 12 metre aralığındaki taç çizgisi mesafesi başta olmak üzere 111 metreye 74 metre çim alanı ve 105 metreye 68 metre ebadında olan saha ölçülerinde boy gösterecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.