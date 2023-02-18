Kırmızı Şimşeklerin sıradaki maçının tarihi belli oldu

TFF, yaşanan depremler nedeniyle ertelediği maçların ardından, Eskişehirspor'un Karaköprü Belediyespor ile oynayacağı mücadelenin tarihini 5 Mart olarak belirledi.

Eskişehirspor, geçtiğimiz günlerde ertelenen lig maçları nedeniyle kamp yapmak için Antalya'ya gitmişti. Kırmızı Şimşekler, 25 Şubat tarihine kadar burada kamp yapmaya devam edecek. TFF, Eskişehirspor ve Karaköprü Belediyespor arasında oynanacak maçın da tarihini açıkladı. TFF'nin sitesinden açıklanan bilgiye göre, haftanın önemli mücadelesi 5 Mart Pazar günü oynanacak. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak maçın başlama saati ise henüz belli olmadı. Eskişehirspor ile Karaköprü Belediyespor arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleden Karaköprü Belediyespor 3-0'lık galibiyetle sahadan ayrılmıştı.