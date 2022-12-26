Kırsal Kalkınma Destekleri toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıya Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcıları Murat Eren ve Kemal Çevik ile şube ve ilçe müdürleri katılım sağladı. Toplantı Eren'in, Eskişehir'deki tüm çiftçi ve yatırımcıların kırsal kalkınma desteklerinden haberdar olması gerektiğini, ilçe müdürlüklerinin ilçelerindeki tüm çiftçilerin hibe desteğine ulaşması hususundaki çalışmalarının geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda artarak devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Güncel tebliğ ve uygulama esasları hakkında Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Dr. Uğur Sağlam tarafından gerçekleştirilen sunum ile katılımcılara detaylı bilgilendirme yapıldı. Ayrıca çiftçi bilgilendirme toplantılarının yapılması hususunda ilçe müdürlerinden gelen talepler değerlendirildi. Toplantı şube ve ilçe müdürleriyle bilgi alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.