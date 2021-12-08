Kırsal Kalkınma Hibe Desteği başvuru süreleri uzatıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nın (KKYDP) başvuru sürelerinin uzatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre; KKYDP, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanmış, 31 Ekim tarihinde yayımlanan güncel uygulama rehberi ile başvuruları başlamıştı. Başvuru tarihlerinde yapılan değişikliklerle birlikte Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2021-2022 başvuru dönemi 17 Aralık tarihi iken, 21 Ocak 2022 tarihi saat 23:59'da sona erecek şekilde düzenlendi. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi 2021-2022 başvuru dönemi de 21 Ocak 2022 iken, 31 Ocak 2022 tarihi saat 23:59'da sona erecek.

Yapılan açıklamada, güncellenen uygulama rehberine Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesindeki “Bilgi Edinme ve Mevzuat” bölümünden ulaşılabileceği belirtildi.