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Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

Havaların ısınmasıyla birlikte doğa uyanırken, özellikle son günlerde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi kırsal kesimdeki yılanları hareketlendirdi.


Eskişehir'in kırsal kesiminde insan hareketliliğinin azalması doğal hayattaki hayvanları daha özgür hale getirdi. Bu durum ve artan sıcaklıklar yüzünden yuvalarından çıkmaya başlayan yılanlar kırsal alanlarda daha fazla görülmeye başlandı. Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normali üstünde seyretmesi ise yılanların şehir merkezine yakın bölgelerde görülmesine neden oldu. Kırsal alanda ilerlerken yolları kara yolları ile kesişen bazı yılanlar ise araçların tekerleklerinden kurtulamıyor. Bu şekilde telef olan yılanların leşleri daha fazla görülmeye başlandı. Karapınar Mahallesi'nde ölü bulunan yılanlar ise vatandaşları tedirgin etti.

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