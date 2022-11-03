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Kırsal kesimlerdeki sonbahar manzaraları hayran bırakıyor

Eskişehir’in kırsal kesimlerinde ortaya çıkan kartpostallık sonbahar manzaraları, görenleri hayran bırakıyor.

Eskişehir'in kırsal kesimlerinde ortaya çıkan kartpostallık sonbahar manzaraları, görenleri hayran bırakıyor.


Kent genelinde sonbaharın etkisiyle farklı renklere bürünen ağaçlar, kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Özellikle kırsal kesimlerde; yeşil, sarı ve kahverenginin tonları öne çıkıyor. Bazı alanlarda yapraklarını döken ağaçlar, zeminde güzel görüntüler oluştururken, ortaya çıkan manzaralar ise görenleri hayran bırakıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyeleri tarafından bölgenin yüksek kesimlerine yapılan yürüyüşlerde görülen manzaralar fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi. Özellikle Eskişehir'in Tandır, Avlakkaya, Beyyayla mahalleleri başta olmak üzere, Kütahya'nın Domaniç ve Bilecik'in kırsal alanlarında da doğal güzellikler öne çıkıyor. Kış aylarına sayılı günler kala yapraklarını dökmeye başlayan ağaçlar, seyrine doyumsuz manzaralara da sahne oluyor.

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