Kırsal mahallelerde üstyapı çalışmaları

Tepebaşı belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarına kırsal mahallelerde de aralıksız biçimde devam ediyor. Fen işleri müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Hasanbey mahallesindeki yeni muhtarlık binasının inşası ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Mahalleye kazandırılan yeni muhtarlık binası, vatandaşların muhtarlık işlerinin karşılanması için hizmet verecek. Bina çevresi de yine ekipler tarafından kilit taş döşenerek sorunsuz bir hale getiriliyor.

Belediye ekiplerinin mesai gerçekleştirdiği bir diğer mahalle olan Muttalip'te ise Alhatcı camii avlusu ve cami çevresinde düzenleme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında cami avlusuna kilit taş döşenirken, cami çevresinde yer alan kaldırım ve yollarda da bakım ve yenileme çalışması yapılıyor.

Hasanbey ve Muttalip sakini mahalleliler, gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetini belirtirken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de belirlenen program çerçevesinde üstyapı çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.