İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırsal mahallelerde üstyapı çalışmaları

Tepebaşı Belediyesi kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği hizmetler kapsamında Hasanbey ve Muttalip mahallesinde üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.


Tepebaşı belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarına kırsal mahallelerde de aralıksız biçimde devam ediyor. Fen işleri müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Hasanbey mahallesindeki yeni muhtarlık binasının inşası ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Mahalleye kazandırılan yeni muhtarlık binası, vatandaşların muhtarlık işlerinin karşılanması için hizmet verecek. Bina çevresi de yine ekipler tarafından kilit taş döşenerek sorunsuz bir hale getiriliyor.


Belediye ekiplerinin mesai gerçekleştirdiği bir diğer mahalle olan Muttalip'te ise Alhatcı camii avlusu ve cami çevresinde düzenleme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında cami avlusuna kilit taş döşenirken, cami çevresinde yer alan kaldırım ve yollarda da bakım ve yenileme çalışması yapılıyor.


Hasanbey ve Muttalip sakini mahalleliler, gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetini belirtirken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de belirlenen program çerçevesinde üstyapı çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.