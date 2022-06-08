Kırsal mahallelerdeki yağmur duaları sürüyor

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki kırsal mahallelerde yapılan yağmur duaları aralıksız devam ediyor.

Eskişehir'de sıcak havaların toprağa olan olumsuz etkisinden kurtulmak amacıyla, çiftçi ve vatandaşlar tarafından yapılan yağmur duaları sürüyor. Tepebaşı ilçesinde yer alan Beyazaltın, Keskin, Kızılinler, Yarımca ve başta olmak üzere diğer mahallelerde de yağmur ve şükür duaları yapılıyor.

Düzenlenen yağmur dualarına katılan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, “Pandemiden 2 yıl sonra Tepebaşı Mahallelerinde yapılan yağmur dualarına katılmaya devam ediyoruz. Çok şükür yeniden hastalıkların sona ermesi, insanların bir araya gelip hasbihal etmesiyle beraber, dua edip sofralar kurulması, afetlerden kurtulup bereketli yıllara kavuşmayı diliyoruz. Hayvanların ve insanların doğaya kavuşması, yeniden toprak veriminin artması, yer altı sularının çoğalması, yağmur ve kar bereketi olması için insanların bir araya gelmesiyle yağmur şükür duaları yapıyoruz” dedi.

Yapılan yağmur ve şükür dualarında bir araya gelen vatandaşlar, imam eşliğinde dua ederek kuraklıktan kurtulmak için ellerini semaya açıyor. Ayrıca düzenlenen programda çeşitli yemekler de hazırlanarak katılımcılara dağıtılıyor.