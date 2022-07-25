Kırsal Turizm için Dayanıklı Genç Girişimciler Erasmus + KA220 projesinin başlangıç toplantısı yapıldı

Anadolu Üniversitesi'nin ortaklarından biri olduğu “Kırsal Turizm için Dayanıklı Genç Girişimciler” başlıklı Erasmus+ KA220 projesinin başlangıç toplantısı 20-21 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Türkiye ortaklarından Anadolu Üniversitesini temsilen Prof. Dr. Semra Günay Aktaş, Arş. Gör. Dr. Merve Özgür Göde, Arş. Gör. Dr. Sema Ekincek “Kırsal Turizm için Dayanıklı Genç Girişimciler” başlıklı Erasmus+ KA220 projesinin başlangıç toplantısı katılım sağladı. Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi'nde 20-21 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye, İtalya ve İspanya'dan ortaklar ile proje aşamaları ve taraflarca sağlanacak katkılar ele alındı.

Yurtiçi ve yurtdışı proje ortakları toplantıya katılım sağladı

Eskişehir Teknik Üniversitesi liderliğinde, Prof. Dr. Yeliz Mert Kantar koordinatörlüğünde yürütülen projede Doç. Dr. Şükrü Acıtaş, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yenilmez organizasyonda görev alırken proje konsorsiyumunda yurt içi ortaklar olarak Anadolu Üniversitesi ile Coğrafya Eğitim Derneği yer aldı. Coğrafya Eğitimi Derneği'ni temsilen Doç. Dr. Önder Yayla, Betül Dönmez Oral toplantıya katılım sağladı. Proje konsorsiyumunda yurt dışı ortaklarından Comune di Ponte di Piave'yi temsilen Handan Akarsu Scarabello ve Giuseppe Scarabello, İtalya'dan ise Indepcie'yi temsilen Jesus Ruiz İspanya'dan yüz yüze gerçekleştirilen toplantıya katılım sağladı.

Projenin hedefleri

Proje ile sürdürülebilir kırsal turizm için dayanıklı genç girişimcilerin yetiştirilmesi amaçlanırken gençlerin başarılı girişimcilik modelleri geliştirmeleri hedeflenmekte. Bu bağlamda eğitim içerikleri, yönlendirmeler ve danışmanlıklar genç girişimcilere sağlanacak fırsatlardan bazıları olurken üç temel sonuç üzerinden yürütülecek iki yıllık projenin yaygın etkisi ve çıktıları inovatif, uygulanabilir ve sonuç odaklı olacak şekilde dizayn edilmiş durumda. Proje ayrıca genç işsizliğini azaltma; kırsalda turizmi geliştirme ve girişimciliğe teşvik etme; gençler ve kurumlar arası bir ağ kurma; uluslararası alanda kırsal turizm için gençlerin becerilerini artırma hedeflerini içermekte.