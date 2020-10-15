Kırsalda ve merkezde üstyapı çalışması

Tepebaşı Belediyesi'nin yol ve kaldırım çalışmaları, kırsal mahalleler ile birlikte kent merkezinde tüm hızıyla devam ediyor.

Mahallelerde eş zamanlı olarak mesai yapan ekipler, asfalt çalışmalarına Zafer Mahallesi Gümüş, Ceylan ve Adaş Sokak, Kumlubel ve Muttalip Mahallesi çeşitli sokaklar, Çamlıca Mahallesi Kayacami ve Limon Çiçeği Sokak'ta devam ediyor. Ekiplerin kilit taş, bordür ve kaldırım çalışmaları ise Ertuğrulgazi Mahallesi Güven, Çelikçiler, Arzugül, Şehit Hakan Balcı, Yıldırımlar, Oğuzlar ve Mehpare Sokak, Eskibağlar Mahallesi Çalı Sokak, Zafer Mahallesi Kayalık, Çukurca ve Akıner Sokak, Ömerağa Mahallesi Dalyan, Yuka ve Çatalca Sokak, Çamlıca Mahallesi Solak ve Karaçalı Sokak, Batıkent Mahallesi Gediz ve Dönmez Sokak, Zincirlikuyu Mahallesi huzurevi çevresi, Sazova Mahallesi Kavaklı, Etili ve Özcanlar Sokak, Sütlüce Mahallesi Uluzafer Caddesi, Yeşiltepe Mahallesi Demirtaş Sokak, Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi, Kumlubel Mahallesi Biçer Sokak'ta gerçekleştiriliyor.

Üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları ise Çukurhisar, Sazova, Batıkent, Keskin, Zafer, Sakintepe ve Aşağı Söğütönü mahallelerinde yapılıyor. Öte yandan Emirceoğlu ve Aşağı Söğütönü mahallelerinde açılacak yeni yollar için de çalışmalar sürüyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde süreceğin belirtirken, mahalle sakinleri de çalışmalardan dolayı memnuniyetini ifade ediyor.