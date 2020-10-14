Kırtasiye alışverişlerinde kanserojen ürünlere dikkat

Uzun bir aranın ardından okullarda yüz yüze eğitime başladı. Öğrenciler belli kurallar altında ders başı yaparken, kırtasiye ürünlerine de talep arttı. Konuyla ilgili vatandaşları uyaran Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Başkanı Kenan Çalışır, maruziyet sınır değerini aşan kimyasal maddeli kırtasiye ürünlerinin öğrencilerin sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Başkan Çalışır, "Öğrencilerin kullandıkları eşyaların güvenli olması gerekmektedir. Öğrencilerin kullanacağı kırtasiye malzemelerindeki kimyasal risklerin değerlendirilmesi ve önlemlerin alınması gerekmektedir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, bilinçsizce yapılan kırtasiye alışverişi sonucunda öğrencilerin sağlığını bozabilen tehlikelere dönüşebilmektedir. Hangi malzemeden yapıldığı belli olmayan, kimyasal madde katkılı kırtasiye ürünleri, çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atmaktadır. Raflarda yerini alan ucuz, içeriği belli olmayan ve maruziyet sınır değerini aşan kimyasal madde katkılı, kalem, silgi, su matarası beslenme çantası gibi kırtasiye malzemeleri öğrencilerin sağlığını ciddi biçimde tehdit etmektedir" diye konuştu.

"Bazı kanser türlerinin görülmesinde önemli rol oynamaktadır"

Toksik kimyasallara da değinen Çalışır, "Fitalatlar plastiğin sert ve kırılgan özelliğini yumuşatmak ve bazı malzemelerde bulunan boya ve kokuların uzun süre dayanmasını sağlamak amacıyla kullanılan toksik kimyasallardır. Tükürük ve ter yolu ile vücuda geçerek endokrin sisteme ve karaciğere zarar vermektedir. Maruziyet sınır değerlerinde verilen limitlerin aşılması durumunda ter ve tükürük yolu ile vücuda taşınan bu maddeler vücutta birikmekte ve vücuttaki yararlı minerallerle yer değiştirmektedir. Bu durum da insanlarda bazı kanser türlerinin görülmesinde ve bazı nörolojik sorunların ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamaktadır" dedi.

"Hormon, sinir ve bağışıklık sistemini tahrip ediyor"

Pastel boya, suluboya, oyun hamuru, silgilerde azo boyarmaddeler ve fitalatlar kullanılabildiğini aktaran Çalışır, "Boyalarda kanserojen olduğu için yasaklanan azo boyarmaddeler ve plastik ürün, baskı ve boyalarda yumuşatıcı olarak katılan fitalatlar kullanılabiliyor. Aynı zamanda kanserojen olan fitalatlar, insanlarda ve hayvanlarda hormon sistemine zarar veriyor. Ayrıca astım ve üreme bozukluğuna da neden olan bu kimyasal, pastel boyalarda da bulunabiliyor. Çocuklarda sinir, bağışıklık sistemini tahrip eden ağır metaller de boyalar içerisinde tespit ediliyor. Kanserojen boyarmaddeler ise deri ile temas sonucu deri tarafından direkt emilmektedir" şeklinde konuştu.

"CE işareti olan ürünlerin tercih edilmesi önem arz etmektedir"

Çanta, beslenme çantası, kalem kutusu ve matara gibi malzemelerde de kanserojen maddeler bulunabileceğini belirten Çalışır, 'CE' işaretli ürünlerin alınması gerektiğini söyledi. Çalışır, "Çanta, kalem kutusu ve kaplıklarda da fitalatlar, azo boyarmaddeler, alerjen boyarmaddeler ve kanserojen boyarmaddeler bulunabiliyor. Kanserojen oldukları için yasaklanan poliaromatik hidrokarbonlar ve tekstilde buruşmazlık, çekmezlik apresi, boya ve baskının korunmasında kullanılan formaldehit, çantaların taşıdığı risklerindendir. Alerji, tahriş, egzama ve akciğer kanserine neden olan bu kimyasal önlük, pantolon ve çorap gibi tekstil ürünlerinde de bulunabilmektedir. Özellikle velilere, sırt ve beslenme çantalarında üreticisi belli ve üzerinde ‘CE‘ işareti olan ürünleri tercih etmelerini önem arz etmektedir çünkü çocukların yiyecekleri bu ürünlerde saklanıyor ve bunlara temas etmektedir" ifadelerini kullandı.