Kış aylarında ev ve iş yerlerindeki çiçeklere dikkat

Düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte birçok ev ve iş yerlerinde bulunan bitkilerin bakımlarında değişiklik yapılması gerekiyor. Sulama miktarı, oda sıcaklığı, nemli ortam ayarı ve bitki besini gibi hayati önem taşıyan hususlara dikkat edilmediği takdirde kış aylarında birçok bitki ölüyor.

“Kış aylarında bitkilerin daha az sulanması gerekiyor”

Eskişehir'de yaklaşık 25 yıldır çiçekçilik yapan Serdar Demirkol, kış aylarında ev ve iş yeri bitkilerine daha çok özen gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca bitkilerin kış aylarında daha az sulanması gerektiğini ve bakımı yapılmadığı takdirde ölebileceğini söyleyen Demirkol, “Kış aylarında ev ve iş yerlerindeki bitkilerin daha az sulanması gerekiyor. Bitki besini kullanımını da haftada bir kullanmak yerine 15 günde bir kullanmaları gerekiyor. Bitkiler için oda sıcaklığının korunması gerekiyor. Cam önünde bekleyen çiçekler soğuk aldığı takdirde bozulabilir. Rüzgâr alan çiçekler de dökülme yapar. Normalde de az su isteyen bitkiler ayda bir kez, normal bitkiler 15 günde bir sulansa yeterli olur. Bakılan çiçeğe göre nemli veya kuru ortam seçimi doğru yapılmalı. Nemi seven çiçekler kalorifer yanında bakılabilir. Soğuk havalarda don olayından bitkiyi korumak gerekir. Fakat ışığını da kesmemek gerekiyor” dedi.