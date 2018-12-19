Kış aylarında nasıl sağlıklı beslenmeliyiz

Tepebaşı Belediyesi tarafından Gündüzler Belde Evi'nde düzenlenen “Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Yaşam” söyleşisine çok sayıda kadın katıldı.

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik düzenlediği çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Yaşam” söyleşisi kadınlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Kırsal mahallelerde yaşayan kadınların bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen söyleşide Prof. Dr. Gülcan Kınacı, kış aylarında sağlıklı kalabilmek adına beslenmenin önemine dikkat çekti. Tepebaşı Belediyesi Gündüzler Belde Evi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Kınacı; hangi besinlerin ne kadar tüketilmesi gerektiği, kanser riskini azaltmada beslenmenin önemi, fazla kiloların sağlığa zararları, zayıflamak için nasıl beslenilmesi gerektiği, vitamin ve minerallerin işlevi, su ve süt tüketiminin önemi gibi konularda bilgiler verdi. Söyleşiye katılan kadınlar ayrıca çocukların beslenmesine dair önemli ipuçlarını da öğrenme fırsatı buldu.

Etkinlik, kadınların merak ettiği konularda Kınacı'ya sorular yönelterek cevap almaları ile son buldu.