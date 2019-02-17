Kış gösterisi izleyicileri mest etti

Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, bu kez 'Kış Gösterisi' ile izleyici karşısına çıktı. Çeşitli yörelerden dansların derlendiği gösteri, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, hazırladığı gösteriler ile performans sergilemeye devam ediyor. Topluluk, Kış Gösterisi isimli etkinlikte Eskişehirlilere coşku dolu bir akşam yaşattı. Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde ücretsiz olarak düzenlenen gösteriye katılım yoğun oldu. Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, etkinlikte yaklaşık 1 saat boyunca sahnede kalırken; zeybekler, halaylar, horonlar, karşılaşama teke oyunları ve modern danslardan derledikleri performanslarıyla salonu dolduranları büyüledi.

İlgiyle izlenen gösteride bir konuşma yapan Başkan Ataç, “Yine güzel bir gece geçiriyoruz. Ben bazen farklı illerdeki benzer toplulukları da izliyorum ve bizim arkadaşlarımızın ne kadar başarılı olduğunu daha iyi anlıyorum. Eskişehir'de ne yapılırsa, daha güzel oluyor. Bu sizlerin, Eskişehirlilerin sayesinde. Bu güzel ekibe sonsuz başarılar diliyorum, daha iyi yerlere geleceklerine inanıyorum” diye konuştu.

Program sonunda Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, Halk Dansları Topluluğunu tebrik ederek çiçek takdim etti. Gösteri, izleyicilerin alkışları eşliğinde son buldu.