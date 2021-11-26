Kış hastalıklarına karşı ‘Arı sütü' tüketimi arttı

Düşen hava sıcaklıkları ile birlikte çoğalan mevsimsel rahatsızlıklardan korunmak isteyen birçok vatandaş arılardan elde edilen ürünlere yöneldi. Eskişehir'de yaklaşık 30 yıldır esnaf olan Sebahattin Küçük, bağışıklığı yükselten bal, polen ve arı sütü karışımlarının, yıllardır kış aylarında vatandaşın yoğun talebiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

“Çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı ölçekte tüketimi var”

Arı sütü karışımlarının her yaş grubu için farklı ölçeklendirmesi olduğunu belirten Sebahattin Küçük, yanlış doz tüketiminin alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini söyledi. Çocuklar ve yetişkinler için miligram farkı olduğunu söyleyen Küçük, “Arı sütü çok kıymetli bir üründür. Arının salgıladığı bir sıvıdır. Arı sütü, bal ve polen karışımı yapılır ve bu şekilde tüketilir. Çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı tüketimi var. Karışım içindeki arı sütü miligramı değişiyor. Çocuklar yüksek miligramda tüketirse alerjik reaksiyonlar gösterebiliyor” dedi.

“Çocukların direncini arttırmak için mamasına ve sütüne karıştırılır”

Arı sütünün birçok faydası olduğunu söyleyen Küçük, kış aylarında yoğun taleple karşılaştıklarını belirtti. Özellikle çocuklar için tercih edildiğini ifade eden Sebahattin Küçük, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Arı sütü bağışıklığı güçlendirir ve hücre yenileyici özelliği vardır. Çocuklarda genel olarak iştah açıcı özelliği için kullanılır. Çocukların direncini arttırmak için mamasına ve sütüne karıştırılır. Çocukların çabuk hasta olmasını engeller, bağışıklığı güçlendirir. Yetişkinlerde halsizlik, yorgunluk durumlarda kullanılır ve vücudun direncini arttırır. Genel anlamda kuvvetli içeriğe sahip bir gıdadır.”