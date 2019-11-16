Kış hastalıklarından korunmak için ozon tedavi

Dr. Türkan Tünerir, ozon tedavisi hakkında bilgi verdi.

Ozon tedavisini anlatan Uzman Dr. Türkan Tünerir, tedaviyi bebeklerden yaşlılara herkesin uygulayabileceğini söyledi. Tünerir, "Ozon tedavisi, medikal ozon gazının hastalıkları iyileştirmek veya tedaviye destek olmak amacıyla kullanılmasıdır. Ozon tedavisi önceleri diyabetik ayak yaralarında ve iyileşmeyen yaralarda uygulanmış ve şaşırtıcı iyileştirme özelliğinin keşfedilmesiyle tıpta yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Dünyada tıpta günden güne çok daha önemli yer edinen medikal ozon gazı medikal ozon cihazlarında saf oksijenden üretilmektedir. Ozon tedavisi hiçbir ilacın sahip olmadığı kadar geniş bir uygulama alanına sahiptir. Yan etkisi olmayan ozon tedavisi bebeklerden yaşlılara kadar herkese uygulanabilir. Yan etkisi olmadığı gibi ilaç etkileşimi de yoktur. Bu nedenle pratik ve yararlı bir doğal tedavi yöntemidir. Ozon tedavisi alternatif bir tedavi değil tamamlayıcı bir tedavidir" dedi.

"Kış hastalıklarından koruyor"

Ozon tedavinin kış hastalıklarından korunmak için uygulanabilen bir tedavi olduğuna değinen Tünerir, "Vücut direncinin azalmaya başladığı kış aylarında gripten bronşite, boğaz enfeksiyonlarından sinüzite pek çok hastalık meydana gelmektedir. Ozon tedavi bağışıklık sistemini güçlendirerek hem çeşitli hastalıklara yakalanmış kişilerin bu hastalıklardan kolaylıkla kurtulmasını hem de tekrar bu tür hastalıklara yakalanmamasını sağlar. Özellikle mevsimsel grip ve diğer salgınlardan etkilenen ve risk grubunda yer alan kişiler üzerindeki koruyucu etkisi çok güçlüdür" diye konuştu.

"Yaşam kalitesinin arttırır"

Ozon terapinin yaşam kalitesini arttırdığına dikkat çeken Tünerir, "Stres, yoğun çalışma temposu, zihinsel ve bedensel yorgunluk tedavilerinde uygulanabilen bir terapidir. Kırmızı ve beyaz kan hücrelerini aktive eden ozon sayesinde kişiler kendilerini yenilenmiş hisseder, fiziksel performans gücü artar. Sağladığı tüm yararların yanında insanların bedensel ve ruhsal anlamda sorunlarını azaltarak veya yok ederek yaşam kalitesi denilen değerleri yükseltir. Uyku kalitesinin artmasından, zihinsel ve fiziksel performansın artışına kadar, hayatın her anını ve yönünü olumlu yönde etkileyen ozon terapi, günlük yaşantımızda olumlu sonuçlar oluşturur" ifadelerini kullandı.

Tedavinin nasıl uygulandığına da değinen Tünerir, "Yararları bilimsel olarak yapılan çalışmalarla kanıtlanmış etkili bir yöntemdir. Ozon terapinin en önemli özelliği, hastaya ve hastalığa özgü olmak üzere vücuda farklı yollarla ve farklı dozlarda verilebilmesidir.Ozon vücuda şu yöntemlerle uygulanmaktadır. Major yöntem, ozon uygulamasının en yaygın şeklidir. Hastadan kan alınarak, dozu belirlenmiş ozonla karıştırıldıktan sonra tekrar kişiye geri verilmesi şeklinde uygulanır. Minor yöntem, hastadan alınan kan, belirlenmiş dozda ozonla karıştırılarak kas içine enjekte edilir. Subkutan, belirlenmiş doz ve hacimdeki ozon gazı ince uçlu bir iğne ile cilt altına enjekte edilir. Vücut boşluklarına ozon gazı verilmesi rektal yoluyla, vajinal ve kulak yoluna püskürtme ile ozon verilir. Eklem içine ozon gazı verilmesi, eklem rahatsızlıklarında uygun bir iğne ile belirli dozda ozon gazının eklem içine verilmesidir. Ozonlu su, ozonlu yağ gibi ozonlanmış sıvıların haricen sürülmesi şeklinde uygulanır.Bu uygulamalardan biri veya birkaçı hastaya veya hastalığa göre seçilerek uygulanır" dedi.

Son olarak terapinin etkilerini anlatan Dr. Türkan Tünerir, şunları söyledi;

"Metabolizma hızını arttırmada etkili bir tedavidir. Tüm vücut hücrelerine sunulan oksijen miktarını artırırken, hücrelerin bu oksijenden maksimum düzeyde faydalanmasını sağlar. Anti-aging etkisi bulunmaktadır. Vücudumuzda, yıllar içinde meydana gelen değişimler ve yıpranmalar sonucunda oluşan hasarlar, ozon terapi ile yaşlanmayı geciktirici bir enerji artışı, gençleşme hissi verirken, yaşlanma süreciyle ilişkili rahatsız edici koşulları da uzaklaştırır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlamaktadır. Kan dolaşımını arttırmaktadır. Ozon terapi yeni hücre yapımını sağlayarak, yeni hücre yapımının hızlanması sonucunda iyileşmeyen yaraların kapanmasını sağlar. Yapısı bozulmuş dokuların yenilenerek bireyin yeni ve genç hücrelere kavuşması sağlanır. Detoks etkisi vardır. İnsan vücudunda üretilen zararlı toksik maddelerin arındırılması yoluyla, olası zararlardan korunma gerçekleşir. Anti-mikrobik etkisi bulunmaktadır. Bilinen her türlü virüs, bakteri ve mantar gibi çeşitli hastalık etkenlerinin dezenfeksiyonunu sağlar. Bu yolla antibiyotikler ile tedavi edilemeyen veya tedavi edilmesi çok güç olan hastalıklarının tedavi edilmesi mümkün olmaktadır.Ağrı giderici etkisi vardır. Kanser tedavilerinde tamamlayıcı bir tedavidir."