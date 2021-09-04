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Kış için kurutulan biberler kanal çitlerine asıldı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde kış aylarında tüketilmek için kurutulan biberler, sulama kanalı yanında bulunan demir çitlere asıldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde kış aylarında tüketilmek için kurutulan biberler, sulama kanalı yanında bulunan demir çitlere asıldı.


Kış aylarına hazırlık yapan Eskişehirli vatandaşlar, biber başta olmak üzere yazın tüketilen birçok sebze ürünlerini kurutmak için güneşe bırakıyor. Kurutma işlemi için genellikle evlerin balkonu tercih edilse de imkânı olmayanlar biberleri cadde ve sokaklarda uygun gördükleri yerlere bırakıyor. Seyitgazi'de bulunan sulama kanalının çitlerine asılan metrelerce uzunluktaki biberler ise dikkat çekiyor. İplerle asılarak güneşe bırakılan biberler görenleri tebessüm ettiriyor.

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