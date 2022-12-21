Kışın köyde yaşam daha zor

Kent merkezinde ikamet eden biri, mutfak tüpü, ısınma ve sıcak su için, köyde yaşayan birinden daha az masraf ediyor. Kent merkezinde ikamet edip doğalgazla ısınan vatandaş tüm evini daha ucuz maliyetle ısıtıyor. Köyde ikamet edenler ise, sobayla sadece tek bir odayı ısıtıyor.

Günyüzü ilçesinde ikamet eden Hasan Say "Şehirde yaşayan arkadaşlarımla konuşuyorum aylık 700 TL 1000 TL arasında doğalgaz faturası geliyor diyorlar gülüyorum. Biz köyde aylık 350 TL mutfak tüpüne veriyoruz. Bir ton kömür 6 bin 500 TL ve yıllık 3 ton kömür yakıyoruz. Herkes şehirde yaşayanın doğalgaz faturasını konuşuyor, bizleri hiç gören yok" dedi.