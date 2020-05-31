İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlamada çöpler yerlere saçıldı

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Eskişehir’de bazı parklarda çevreye yayılan çöpler dikkat çekti.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Eskişehir'de bazı parklarda çevreye yayılan çöpler dikkat çekti.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 15 ilde 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlamanın 2'nci gününde kentin yüzü haline gelen parklardan Kanlı Kavak Parkı'nda yerlere saçılan çöpler çirkin görüntüler oluşturdu. Parkın içerisinde belli aralıkla çöp kutuları olmasına rağmen çimlerin üzerindeki şişe ve ambalajlar görüntü kirliliği oluşturdu. Özellikle çöp kutusunun hemen yanına atılan çöpler pes dedirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.