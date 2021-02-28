Kısıtlamada içki satarken yakalandılar

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günde kaçak yollarla içki sattığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İstiklal Mahallesi Çandarlı Sokak'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya başlayan H.S., Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından kovalamaca sonucunda yakalandı. Şüphelinin yakalanmasının ardından aracında yapılan aramalarda ise çok sayıda içki ile pos cihazı ele geçirildi. Sürücü H.S. ile araçta bulunan M.T.'ye, korona virüs tedbirlerinde sokağa çıkmaktan ve içki satmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.